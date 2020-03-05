Российского певца и флейтиста не пустили в Украину: фото

Российскому певцу и флейтисту запретили въезд в Украину на три года за посещение временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Их вчера не пропустили в двух пунктах пропуска Борисполь и Жуляны.
По информации LIGA.net, речь идет о российском певце Сергее Куприке, он до 2008 был в группе Лесоповал, и Андрее Кривенко, который сейчас работает по контракту флейтистом в одном из оркестров в странах ЕС
По Куприку, пассажиру рейса Рига – Киев, сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него.
Во время беседы с ним сотрудники Госпогранслужбы также выяснили, что певец недавно гастролировал во временно оккупированном Донецке.
"Попал он туда незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы", - уточнили в пресс-службе. Таким же образом он и выехал из Донецка.
Кривенко прибыл в Киев рейсом из Братиславы на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки.
Он ранее посещал территорию Крыма после оккупации.