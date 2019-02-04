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Боты:
04.02.2019, 12:28

Российские оккупанты проводят учения в Крыму: согнали технику

Российские оккупанты проводят учения в Крыму: согнали технику - Фото
Фото: structure.mil.ru

В учениях задействованы около одной тысячи военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники

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В Крыму российские оккупанты проводят на полигонах боевой подготовки учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

"Морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов", - отмечается в сообщении.

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Отмечается, что наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики – приемы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересечённой местности.

Российские военные учатся действиям по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

Учения плановыми и проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

15 января 2019 года в Крыму прошли военные учения РФ, в ходе которых зенитно-ракетные пушечные комплексы Панцирь-С отразили "массированный воздушный удар" условного противника.

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Теги: Крым, оккупанты, учения
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