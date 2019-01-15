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15.01.2019, 12:46

В Крыму прошли учения РФ с участием системы ПРО Панцирь-С

В Крыму прошли учения РФ с участием системы ПРО Панцирь-С - Фото
ЗРПК Панцирь-С (скрин из видео)

В ходе учений российские зенитно-ракетные комплексы отразили "массированный удар" крылатыми ракетами условного противника

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В Крыму прошли военные учения РФ, в ходе которых зенитно-ракетные пушечные комплексы Панцирь-С отразили "массированный воздушный удар" условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что Панцири уничтожили 100 воздушных целей и отработали навыки взаимодействия ЗРПК с комплексами радиоэлектронного подавления и разведки.

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Также отмечается, что в учениях приняли участие свыше 100 российских военных и около 20 Панцирей. 

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Теги: Крым, военные учения рф, ЗРПК Панцирь-С
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