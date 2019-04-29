Российские оккупанты усилили проверки при въезде в Крым

Фото: ru.krymr.com

Сотрудники погранслужбы ФСБ России во временно Крыму усиленно проверяют людей при въезде на украинский полуостров. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Из-за этого образовались очереди на админгранице. На контролируемом оккупантами пункте пропуска Перекоп, который расположен напротив украинского КПВВ Чаплинка, ввели дополнительную проверку вещей и багажа.

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На таможенном контроле проверяют вещи с помощью транспортерной ленты. Проверку багажа осуществляет один пограничник. В связи с нововведением, на пункте пропуска скопилось около 400 человек.

Вчера в очереди на досмотр со стороны Чонгара было более 250 автомобилей.

17 апреля 2019 года при пересечении границы оккупантов в Крыму, на КПП пропал крымский татарин Айвазов Раим Халилович