На админгранице с Крымом пропал человек

При пересечении границы оккупантов в Крыму, на КПП пропал крымский татарин Айвазов Раим Халилович, сообщает Крымская солидарность.
Известно, что его задержали оккупанты на пункте пропуска. С момента задержания прошло 12 часов.
Раим Айвазов – житель микрорайона Каменка Симферопольского района, крымскотатарский активист, который занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму политзаключенным.
Родственники задержанного позвонили на горячую линию ФСБ и горячую линию пограничной службы ФСБ. Там предоставлять информацию отказались. Позже жена пропавшего приехала в Симферополь и оставила заявление о похищении в прокуратуре.
Также сообщается, что на поиски Раима Айвазова к админгранице выезжают родственники и друзья. Украинский пункт пропуска Каланчак задержанный на российском пункте пропуска крымскотатарский активист до сих пор не пересек.
15 апреля в селе Штурмовое в Балаклавском муниципальном округе временно оккупированного Севастополя оккупанты провели обыски в доме имама Рустема Абилева.