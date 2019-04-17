На админгранице с Крымом пропал человек

Раим Айвазов с женой (фото - Facebook Крымской солидарности)

При пересечении границы оккупантов в Крыму, на КПП пропал крымский татарин Айвазов Раим Халилович, сообщает Крымская солидарность.

Известно, что его задержали оккупанты на пункте пропуска. С момента задержания прошло 12 часов.

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Раим Айвазов – житель микрорайона Каменка Симферопольского района, крымскотатарский активист, который занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму политзаключенным.

Родственники задержанного позвонили на горячую линию ФСБ и горячую линию пограничной службы ФСБ. Там предоставлять информацию отказались. Позже жена пропавшего приехала в Симферополь и оставила заявление о похищении в прокуратуре.

Также сообщается, что на поиски Раима Айвазова к админгранице выезжают родственники и друзья. Украинский пункт пропуска Каланчак задержанный на российском пункте пропуска крымскотатарский активист до сих пор не пересек.

15 апреля в селе Штурмовое в Балаклавском муниципальном округе временно оккупированного Севастополя оккупанты провели обыски в доме имама Рустема Абилева.