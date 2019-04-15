В Крыму оккупанты проводят обыски в доме имама мечети

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В селе Штурмовое в Балаклавском муниципальном округе временно оккупированного Севастополя силовики проводят обыски в доме имама Рустема Абилева. Об этом сообщает общественная инициатива Крымская солидарность в Facebook.

"Следственные мероприятия сначала проводились в мечети, имамом которой является Абилев, затем силовики проехали к дому Рустема Абилева", - отмечается в сообщении.

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На месте инцидента присутствуют российские пропагандисты, в частности телеканал Россия 1.

28 марта сообщалось, что оккупанты арестовали всех задержанных крымскотатарских активистов.