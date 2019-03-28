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28.03.2019, 23:27

Оккупанты арестовали всех задержанных крымскотатарских активистов

Оккупанты арестовали всех задержанных крымскотатарских активистов - Фото
Фото: facebook.com/crimea.process

Заседания так называемого суда оккупанты проводили в закрытом режиме

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Всем крымскотатарским активистам, задержанным российскими силовиками после вчерашних обысков в оккупированном Крыму по делу Хизб ут-Тахрир, вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая. Об этом сообщает в Facebook Крымский процесс.

Отмечается, что 27 и 28 марта так называемый Киевский районный суд оккупированного Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения всем 23-м задержанным активистам. Многие из арестованных, являются активистами правозащитного движения Крымская солидарность.

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Задержаны и заключены под стражу: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Ремзи Бекиров, Шабан Умеров, Риза Изетов, Фарид Базаров и Руслан Сулейманов обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности Хизб ут-Тахрир), остальные 20 человек, включая пропавшего Эдема Яячикова, обвиняются по 1 части статьи 205.5 (участие в организации Хизб ут-Тахрир).

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27 марта в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму были задержаны 20 человек. Еще троих (Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова), которых не было дома, по месту проведения обыска, задержали сегодня в городе Ростов-на-Дону и доставили в Симферополь. На данный момент неизвестно местонахождение Эдема Яячикова, который также отсутствовал в своем доме во время проведения обыска, его супруга Сусанна Яячикова подала заявление в полицию о похищении.

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Теги: Крым, крымские татары, Хизб ут-Тахрир, репрессии, политзаключенные
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