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28.03.2019, 11:25

Обыски в Крыму: Украина обратилась в Совет Европы и ПАСЕ

Обыски в Крыму: Украина обратилась в Совет Европы и ПАСЕ - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Украинская делегация обратилась к главам Совета Европы и ПАСЕ по поводу очередных репрессий оккупантов против крымских татар

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Украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорна Ягланда и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий Крыма против крымских татар. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев у себя в Facebook.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека", - написал Арьев.

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Он добавил, что аналогичное обращение направлено комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович.

Вчера, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты провели около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей. По последним данным, задержаны около 25 человек.

В Евросоюзе призвали Россию прекратить произвольные обыски и аресты.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич отметила, что от Москвы ожидают прекращения дискриминации крымских татар. 

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Теги: Крым, пасе
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