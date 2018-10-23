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23.10.2018, 19:19

РосСМИ рассказало, как им удалось поговорить с погибшей девушкой

РосСМИ рассказало, как им удалось поговорить с погибшей девушкой - Фото
Ольга Скабеева Фото: скриншот с видео

Пропагандисты говорят, что их самих ввели в заблуждение

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Журналистка пропагандистского телеканала Россия 1 Ольга Скабеева утверждает, что редакцию ввела в заблуждение другая студентка керченского колледжа, которая представилась погибшей в результате нападения Алиной Керовой. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По словам Скабеевой, девушка, которую вывели в эфир, действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой, еще не зная, что та погибла.

В эфире был слышен только голос говорившей, фото или видео с ней не показывали.

"Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии", - сказала Скабеева.

17 октября, сразу после нападения со взрывом и стрельбой в Керченском политехническом колледже, во время спецэфира на телеканале Россия-1 кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева "поговорила" со студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что девушка с таким именем на момент эфира уже была мертва. 

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Теги: керчь, ольга скабеева, россия 1, алина керова
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