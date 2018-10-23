РосТВ говорило в прямом эфире с погибшей в Керчи девушкой - видео

В момент записи эфира студентка по имени Алина Керова уже была мертва - погибла во время нападения, о котором рассказывала названная ее именем девушка

Реклама

Реклама

17 октября, сразу после нападения со взрывом и стрельбой в Керченском политехническом колледже, во время спецэфира на телеканале Россия-1 кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева "поговорила" со студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что девушка с таким именем на момент эфира уже была мертва. Об этом говорится в сюжете программы Fake News на канале в YouTube.

В эфире российских пропагандистов девушка, которую Скабеева называла не раз Алиной Керовой, рассказала о произошедшем в колледже.

В списке погибших, опубликованном оккупационными властями Крыма, числится студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала российскому Дождю, что на записи программы "60 минут" пропагандистского телеканала не голос Алины Керовой.

"Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - сказала Жукова.

Смотрите также: Появилось видео из Керчи, опровергающее заявления по Рослякову

17 октября, по версии российского следствия, якобы студент четвертого курса политехнического колледжа в оккупированной Керчи, 18-летний Владислав Росляков, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек, число раненых возросло до 73 человек. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

Ранее сегодня, 23 октября, сообщалось, что российским госмедиа запретили сравнивать трагедию в Керчи с массовым убийством в школе Колумбайн в США.

Смотрите также: "Путинская врушка": депутат ответил пропагандистке РФ - видео