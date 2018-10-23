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23.10.2018, 12:36

ГосСМИ РФ запретили сравнивать события в Керчи с Колумбайном

ГосСМИ РФ запретили сравнивать события в Керчи с Колумбайном - Фото
Нападавшие в Колумбайне (фото с камер наблюдения)

Государственные СМИ России "настоятельно просили" не проводить аналогию между трагедией в Керчи и массовым убийством в школе Колумбайн

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Российским госмедиа запретили сравнивать трагедию в Керчи с массовым убийством в школе Колумбайн, в США. Об этом сообщает Проект.

По информации российского расследовательского проекта, руководство информационных агентств и телеканалов "настоятельно просило" сотрудников не проводить аналогии между недавними событиями в Керчи и трагедией в Колумбайне. 

"Это делается, чтобы не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к "колумбайновским" пабликам", - объяснил сотрудник Первого канала журналистам Проекта.

Проект отмечает, что Владислав Росляков скопировал некоторые детали из событий в Колумбайне для атаки на керченский колледж: он был одет в ту же одежду, что и американские убийцы, а также выбрал те же места для закладки взрывчатки. Более того, совпадают и детали самоубийства. 

Также журналисты указывают, что в выпусках новостей основных российских телеканалов Колумбайн действительно не упоминался. Из новостных агентств об американской трагедии со ссылкой на главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева сообщил только ТАСС.

Массовое убийство в школе Колумбайн произошло 20 сентября 1999 года. Двое нападавших устроили в школе стрельбу и использовали самодельные взрывные устройства. В результате атаки были ранены 36 человек, 13 из них - смертельно. После нападения оба нападавших застрелились.

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17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

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Теги: Россия, свобода слова, керчь
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