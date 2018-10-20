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20.10.2018, 21:16

Нападение в Керчи: обнаружено место тренировок Рослякова - СМИ

Нападение в Керчи: обнаружено место тренировок Рослякова - СМИ - Фото
Владислав Росляков (фото - скриншот с видео)

Возможно, подозреваемый в массовом убийстве тренировался на территории заброшенного завода

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Российский силовики обследуют территорию вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже 17 октября, предположительно, мог отрабатывать использование взрывчатки. Об этом сообщает российское РИА Новости.

Поле расположено неподалеку от дома Рослякова. По периметру выставлено оцепление, летает квадрокоптер. Как предполагается, на этом поле Росляков и учился взрывать самодельные устройства, а потом сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон.

На сайтах российских МВД и Следкома не подтверждается информация о проведении проверки указанного места.

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17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. 

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Теги: владислав росляков, керчь, массовое убийство
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