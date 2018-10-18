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18.10.2018, 17:34

Силовики дали психологический портрет Рослякова - росСМИ

Силовики дали психологический портрет Рослякова - росСМИ - Фото
Владислав Росляков Фото: скриншот с видео

Российское следствие предполагает, что причина поведения подозреваемого – проблемы в семье

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Подозреваемый в нападении на керченский политехнический колледж Владислав Росляков вел замкнутый образ жизни и разработал план атаки самостоятельно, никого в него не посвятив. Об этом Интерфаксу сообщил "информированный источник".

По словам источника, в результате первоначального анализа круга интересов и общения Рослякова стало известно, что он "вел затворнический образ жизни, практически ни с кем не контактировал, в каких-либо компаниях не участвовал".

Собеседник издания отметил, что "картина произошедшего вкупе с тем, что известно о личной жизни Рослякова в последние годы, позволяют сделать однозначный вывод о том, что массовое убийство своих земляков он разработал и осуществил в одиночестве".

Источник предположил, что причина поведения подозреваемого – проблемы в семье. Как известно, родители Рослякова развелись. Собеседник агентства сообщил, что подросток редко виделся с отцом, а мать большую часть времени проводила на работе в онкоцентре.

По информации источника, у студента не было близких друзей и каких-либо романтических отношений с противоположным полом, что, на его взгляд "безусловно свидетельствует об определенных отклонениях в психике".

"Изъятый компьютер Рослякова позволил установить, что года три назад он увлекся изучением стрелкового оружия, а позднее - взрывных устройств, в том числе вопроса их изготовления", - сказал собеседник агентства.

Также, отметил он, Росляков играл в "шутеры" - компьютерные игры-"стрелялки", но не более, чем другие подростки.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего.

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Теги: образ жизни, нападение, план, керчь, владислав росляков
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