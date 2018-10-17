В СМИ попало описание трагедии в Керчи от российских следователей

Владислав Росляков Фото: скриншот с видео

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Согласно опубликованной версии, 18-летний Владислав Росляков действовал один

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Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего сегодня в колледже в оккупированной Керчи. Информацию предоставил российскому изданию Лента.ру источник в силовых органах.

По предварительной версии следствия, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку с самодельным взрывным устройством, а затем вышел. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

После этого он поднялся на второй этаж, где, по словам источника издания, прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах.

По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал петарды или самодельные пиротехнические устройства.

Источник издания говорит, что Росляков произвел около 20 выстрелов. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

Кроме того собеседник журналистов сообщил, что Росляков учился на "хорошо" и "отлично", однако особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал.

Большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали, отметил источник.

Сейчас в квартире, где проживал подозреваемый, идет обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты.

"В настоящее время данных о том, что произошедшее — заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет", — сказал источник.

Другие российские СМИ сообщают, что после 3-часового обыска силовики задержали отца Рослякова.

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что в колледже взорвалось "неустановленное взрывное устройство".