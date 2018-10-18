Полный список погибших в Керчи. Предполагаемого стрелка в нем нет

Фото: Крым.Реалии

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Оккупационные власти Крыма сообщили о 20 погибших и опубликовали при этом имена только 19 жертв нападения в Керченском политехническом колледже

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Оккупационные власти Крыма опубликовали список погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже Керчи, тела которых опознаны по состоянию на 4 утра 18 октября.

Согласно сообщению на сайте так называемого "правительства Крыма", погибло 20 человек. Однако в списке отсутствует фамилия предполагаемого стрелка - Владислава Руслякова. СМИ тиражируют версию, что он вовсе не погиб.

Кроме того, росСМИ пишут, что скончалась одна девушка, которая пока не опознана.

Список погибших:

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Отмечается, что среди погибших 15 студентов, из них несовершеннолетних – 6 человек; взрослых – 5 человек.

Также обновлен список пострадавших. На данным момент известны имена 42 раненых. Двое находятся в тяжелом состоянии и не могут поговорить - их имена не установлены.

Список пострадавших:

Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001 Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000 Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002 Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002 Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000 Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002 Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001 Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998 Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001 Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003 Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002 Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003 Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001 Грищенко Ольга Николаевна Бурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002 Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002 Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003 Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003 Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001 Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998 Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000 Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999 Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000 Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003 Чурина Надежда Константиновна Галанова Алла Владиморовна Васильева Ирина Анатольевна Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001 Паникоровская Наталья Ивановна Брагина Екатерина Дмитриевна Пьянова Валентина Максимовна Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001 Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002 Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002 Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999 Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001 Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002 Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999 Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996 Крутько Николай Константинович, 02.06.2000 Николаева Юлия Владимировна, 09.03.1990 Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000 Неизвестный Неизвестный

Сегодня, 18 октября, сообщалось, что, по словам так называемого "замглавы администрации" оккупированной Керчи Дилявера Мельгазиева, процедура опознания завершена для всех 20 погибших, но протоколы опознания составлены не на всех. Он объяснил это тем, что имена жертв известны, а для составления протокола опознания нужно присутствие прямых родственников.

Как пишет Крым.Реалии, с сегодняшего дня, 18 октября, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поставит вооруженную охрану Росгвардии в каждой из 21 школы и 20 детских садов Керчи, "пока не минует угроза".

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По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился.

Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего.