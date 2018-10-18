Полный список погибших в Керчи. Предполагаемого стрелка в нем нет

Фото: Крым.Реалии
Оккупационные власти Крыма сообщили о 20 погибших и опубликовали при этом имена только 19 жертв нападения в Керченском политехническом колледже
Оккупационные власти Крыма опубликовали список погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже Керчи, тела которых опознаны по состоянию на 4 утра 18 октября.
Согласно сообщению на сайте так называемого "правительства Крыма", погибло 20 человек. Однако в списке отсутствует фамилия предполагаемого стрелка - Владислава Руслякова. СМИ тиражируют версию, что он вовсе не погиб.
Кроме того, росСМИ пишут, что скончалась одна девушка, которая пока не опознана.
Список погибших:
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Отмечается, что среди погибших 15 студентов, из них несовершеннолетних – 6 человек; взрослых – 5 человек.
Также обновлен список пострадавших. На данным момент известны имена 42 раненых. Двое находятся в тяжелом состоянии и не могут поговорить - их имена не установлены.
Список пострадавших:
- Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001
- Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000
- Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002
- Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002
- Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000
- Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002
- Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001
- Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998
- Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001
- Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003
- Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002
- Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003
- Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001
- Грищенко Ольга Николаевна
- Бурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002
- Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002
- Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003
- Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003
- Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001
- Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998
- Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000
- Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999
- Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000
- Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003
- Чурина Надежда Константиновна
- Галанова Алла Владиморовна
- Васильева Ирина Анатольевна
- Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001
- Паникоровская Наталья Ивановна
- Брагина Екатерина Дмитриевна
- Пьянова Валентина Максимовна
- Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001
- Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002
- Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002
- Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999
- Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001
- Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002
- Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999
- Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996
- Крутько Николай Константинович, 02.06.2000
- Николаева Юлия Владимировна, 09.03.1990
- Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000
- Неизвестный
- Неизвестный
Сегодня, 18 октября, сообщалось, что, по словам так называемого "замглавы администрации" оккупированной Керчи Дилявера Мельгазиева, процедура опознания завершена для всех 20 погибших, но протоколы опознания составлены не на всех. Он объяснил это тем, что имена жертв известны, а для составления протокола опознания нужно присутствие прямых родственников.
Как пишет Крым.Реалии, с сегодняшего дня, 18 октября, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поставит вооруженную охрану Росгвардии в каждой из 21 школы и 20 детских садов Керчи, "пока не минует угроза".
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По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился.
Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего.
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