Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 12:44

Полный список погибших в Керчи. Предполагаемого стрелка в нем нет

Полный список погибших в Керчи. Предполагаемого стрелка в нем нет - Фото
Фото: Крым.Реалии

Оккупационные власти Крыма сообщили о 20 погибших и опубликовали при этом имена только 19 жертв нападения в Керченском политехническом колледже

Реклама
Реклама

Оккупационные власти Крыма опубликовали список погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже Керчи, тела которых опознаны по состоянию на 4 утра 18 октября.

Согласно сообщению на сайте так называемого "правительства Крыма", погибло 20 человек. Однако в списке отсутствует фамилия предполагаемого стрелка - Владислава Руслякова. СМИ тиражируют версию, что он вовсе не погиб.

Кроме того, росСМИ пишут, что скончалась одна девушка, которая пока не опознана.

Список погибших: 

  1. Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
  2. Карымов Роман Валерьевич  1997 года рождения
  3. Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
  4. Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
  5. Журавлева Анна Александровна 1998  года рождения
  6. Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
  7. Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
  8. Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
  9. Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
  10. Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
  11. Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
  12. Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
  13. Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
  14. Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
  15. Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
  16. Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991   года рождения
  17. Бакланова Светлана Юрьевна 1961  года рождения
  18. Кудрявцева Лариса Борисовна  1956 года рождения
  19. Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Отмечается, что среди погибших 15 студентов, из них несовершеннолетних –  6 человек; взрослых – 5 человек.

Также обновлен список пострадавших. На данным момент известны имена 42 раненых. Двое находятся в тяжелом состоянии и не могут поговорить - их имена не установлены.

Список пострадавших:

  1. Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001
  2. Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000
  3. Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002
  4. Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002
  5. Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000
  6. Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002
  7. Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001
  8. Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998
  9. Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001
  10. Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003
  11. Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002
  12. Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003
  13. Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001
  14. Грищенко Ольга Николаевна
  15. Бурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002
  16. Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002
  17. Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003
  18. Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003
  19. Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001
  20. Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998
  21. Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000
  22. Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999
  23. Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000
  24. Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003
  25. Чурина Надежда Константиновна
  26. Галанова Алла Владиморовна
  27. Васильева Ирина Анатольевна
  28. Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001
  29. Паникоровская Наталья Ивановна
  30. Брагина Екатерина Дмитриевна
  31. Пьянова Валентина Максимовна
  32. Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001
  33. Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002
  34. Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002
  35. Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999
  36. Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001
  37. Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002
  38. Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999
  39. Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996
  40. Крутько Николай Константинович, 02.06.2000
  41. Николаева Юлия Владимировна, 09.03.1990
  42. Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000
  43. Неизвестный
  44. Неизвестный

Сегодня, 18 октября, сообщалось, что, по словам так называемого "замглавы администрации" оккупированной Керчи Дилявера Мельгазиева, процедура опознания завершена для всех 20 погибших, но протоколы опознания составлены не на всех. Он объяснил это тем, что имена жертв известны, а для составления протокола опознания нужно присутствие прямых родственников.

Как пишет Крым.Реалии, с сегодняшего дня, 18 октября, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поставит вооруженную охрану Росгвардии в каждой из 21 школы и 20 детских садов Керчи, "пока не минует угроза".

Смотрите также: Появилось сборное видео о стрельбе в Керчи: с начала и до конца

По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился. 

Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, оккупированный крым, керчь, взрыв в Керчи, нападение в керчи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рада почтила память "жертв безумия русского мира" в Керчи
Политика Рада почтила память "жертв безумия русского мира" в Керчи
Нападение в Керчи: погибших уже 20, все тела опознаны - росСМИ
Происшествия Нападение в Керчи: погибших уже 20, все тела опознаны - росСМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 