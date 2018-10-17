Появилось сборное видео о стрельбе в Керчи: с начала и до конца

Мать убийцы - санитарка, узнала о том, что сделал ее сын, когда спасала в больнице его жертв

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Проект Mash подготовил видео, собранный из разных роликов, запечатлевших сегодняшнюю стрельбу и взрыв в керченском колледже, в результате нападения на который погибли 19 человек.

В сюжете, в частности, рассказывается, что мать убийцы - санитарка, узнала о том, что сделал ее сын, когда спасала в больнице его жертв.

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего.