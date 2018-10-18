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18.10.2018, 07:28

Нападение в Керчи: погибших уже 20, все тела опознаны - росСМИ

Нападение в Керчи: погибших уже 20, все тела опознаны - росСМИ - Фото
Фото: ru.krymr.com

Так называемый замглавы оккупационной администрации Керчи уточнил, что протоколы опознания составлены не на всех

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Количество жертв нападения со взрывом и стрельбой в колледже оккупированной Керчи возросло до 20 человек. Процедура опознания завершена для всех 20 погибших, но протоколы опознания составлены не на всех. Об этом заявил так называемый заместитель "главы администрации" Керчи Дилявер Мельгазиев, сообщает российский пропагандистский ресурс Интерфакс.

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из колледжа, как мы ожидали, а четыре", - сказал он.

Мельгазиев подчеркнул, что "официально опознаны все 20 погибших". В то же время так называемый "замглавы администрации Керчи" уточнил, что протоколы опознания составлены не на всех.

"Просто протоколы составлены не на всех. Дело в том, что протокол опознания складывается, когда есть прямые родственники. Но мы с уверенностью можем сказать, что имена всех двадцати погибших известны", - отметил Мельгазиев. 

Ранее сообщалось о 19 погибших и около 50 пострадавших, многие из которых находятся в тяжелом состоянии и не могут говорить.

Как пишет Крым.Реалии, с сегодняшего дня, 18 октября, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поставит вооруженную охрану Росгвардии в каждой из 21 школы и 20 детских садов Керчи, "пока не минует угроза".

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По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился. 

Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего. Также был опубликован предварительный список пострадавших от нападения в Керчи.

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Теги: оккупация Крыма Россией, Крым, оккупация крыма, оккупированный крым, керчь, взрыв в Керчи, нападение в керчи, колледж в керчи, нападение в колледже керчи, взрыв в колледже керчи
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