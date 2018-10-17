Появился список пострадавших во время нападения в Керчи

Фото: kerch.fm

commenthover

10 пострадавших не могут идентифицировать, так как они находятся в тяжелом состоянии и не могут говорить

Реклама

Реклама

Оперативный штаб РФ обнародовал список из 46 человек, пострадавших во время нападения на колледж в оккупированной Керчи. Об этом сообщает Крыминформ.

Другие российские издания уточняют, что 10 пострадавших не могут идентифицировать, так как они находятся в тяжелом состоянии и не могут говорить.

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь

Лысенко Елизавета Денисовна

Ильясова Арзы

Жукова Виктория

Калиниченко Наталия

Грищенко

Бурлов

Брагина Екатерина Дмитриевна

Александрова Кристина

Михлина Юлия Сергеевна

Дьяченко

Васильева

Третьякова

Егорова Яна

Розанова Любовь Андреевна

Денего Карина Александровна

Чурина Надежда Константиновна

Радько

Крутько Николай

Минолоева Юлия Владимировна

Кондрашечкин Валентин Витальевич

Шилина Анна Вячеславовна

Пененжик О.А.

Зацаренко Валерия Константиновна

Гурская Ксения Валерьевна

Красницкая

Получили помощь и покинули медучреждения:

Пономарева Виктория

Николаева Юлия Владимировна

Демчук Виктория

Карпушина Фатиме Наильевна

Игорочкина Марина Викторовна

Нестеренко Кирилл Николаевич

Неизвестная Ирина

Мельник Анастасия Олеговна

Гуцуляк Виктория Александровна

Третьякова Наталья Андреевна

Мохова Виктория

Голозубова Татьяна

Галанова Алла Владимировна

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации,описали общую картину произошедшего.