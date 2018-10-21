Расстрел в Керчи: увеличилось число пострадавших - росСМИ

Фото: Крым.Реалии

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На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются 73 пострадавших в оккупированной Керчи

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Увеличилось число пострадавших в результате нападения со взрывом и стрельбой в Политехническом колледже оккупированной Россией Керчи. На данный момент известно о 73 пострадавших. Об этом сообщает российский ресур Комсомольская правда, со ссылкой на медицинские службы оккупированного полуострова.

Согласно сообщению, увеличилось и число госпитализированных в больницы оккупированного Крым, Краснодарского края и Москвы - с 46 до 47 человек.

"Две студентки в тяжелом состоянии были отправлены санитарной авиацией в Москву в клинику Леонида Рошаля - научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии", - сказал главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Он объяснил, что одна из пострадавших была изначально в тяжелом состоянии, а другой состояние ухудшилось из-за развития инфекционного осложнения при минно-взрывном ранении.

17 октября, по версии российского следствия, студент четвертого курса политехнического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

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