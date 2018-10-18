Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 10:41

Рада почтила память "жертв безумия русского мира" в Керчи

Рада почтила память "жертв безумия русского мира" в Керчи - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада начала роботу с минуты молчания в память о погибших детях в оккупированной Керчи

дополнено
Реклама
Реклама

Народные депутаты в Верховной Раде почтили минутой молчания память погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже оккупированной Керчи. Об этом сообщает коррепондент LIGA.net.

Минуту молчания о погибших объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

"Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие русского мира ударило по детям", - сказал он, открывая пленарное заседание парламента.

Ранее вчера президент Петр Порошенко назвал случившееся в оккупированной Керчи "ужасным убийством" и отметил, что для Украины важно расследовать данный инцидент, так как в нем погибли украинские граждане.

Кроме того, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд от лица своей страны выразила соболезнования в связи с нападением.

"Ничто не может оправдать насилие против невинных школьников", - заявили в МИД Германии.

Также соболезнования высказала посол Великобритании в Украине Джудит Гуф. Сообщение она оставила в своем Twitter.

Смотрите также: Появилось сборное видео о стрельбе в Керчи: с начала и до конца

По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибших уже 20, все тела опознаны, но протоколы составлены не на всех. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился. 

Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего. Также был опубликован предварительный список пострадавших от нападения в Керчи

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, андрей парубий, погибшие, Крым, оккупированный крым, минута молчания, керчь, взрыв в Керчи, нападение в керчи, колледж в керчи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Нападение в Керчи: погибших уже 20, все тела опознаны - росСМИ
Происшествия Нападение в Керчи: погибших уже 20, все тела опознаны - росСМИ
Украина потребует экстрадиции экс-депутата Рады АРК Нахлупина
Происшествия Украина потребует экстрадиции экс-депутата Рады АРК Нахлупина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 