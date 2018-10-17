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17.10.2018, 19:15

Порошенко: В Керчи погибли украинские граждане, это трагедия

Порошенко: В Керчи погибли украинские граждане, это трагедия - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент акцентировал на том, что расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым - украинская территория

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Президент Петр Порошенко назвал случившееся сегодня в оккупированной Керчи "ужасным убийством" и отметил, что для Украины важно расследовать данный инцидент, так как в нем погибли украинские граждане. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Порошенко, отметив, что в поле зрения расследования - личность потенциального убийцы и последствия его действий.

Президент акцентировал на том, что расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым - украинская территория, а "украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства".

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - сказал Порошенко.

Президент выразил соболезнования "украинцам, которые потеряли детей и близких", сообщили в АП.

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что в колледже взорвалось "неустановленное взрывное устройство"В свою очередь в СК РФ заявили, что, согласно первоначальному осмотру тел, погибшие скончались от огнестрельных ранений. СК РФ переквалифицировал уголовное дело со статьи "теракт" на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Прокуратура Крыма пока квалифицирует взрыв в колледже как террористический акт

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Теги: петр порошенко, теракт, убийство, колледж, керчь, Крым, новости крыма
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