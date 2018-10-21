Появилось видео из Керчи, опровергающее заявления по Рослякову

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Сеть чистят от распространенного российским телеканалом сборного видеоролика с камер наблюдения, где заснят приход предполагаемого стрелка в колледж

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Видео содержит кадры насилия 18+

Крымский филиал пропагандисткого российского телеканала Вести в воскресенье, 21 октября, опубликовал сборный видеоролик с камер наблюдения в политехническом колледже оккупированной Керчи, где произошел массовый расстрел. Кадры частично опровергают некоторые ранние заявления по предполагаемому стрелку Владиславу Рослякову.

Спустя несколько часов видео с сайта телеканалов России 24, Вести, Вести.ру и Вести.Крым, а также с YouTube-канала было удалено. На сайте Вести.ру до сих пор есть заметка о видео с камер наблюдения, но без ссылки на сам ролик. Видео осталось на Facebook.

Так, на первых кадрах виден сам Росляков с рюкзаком за спиной и большой сумкой. Ранее в колледже говорили, что 17 октября он пришел в колледж с двумя рюкзаками: серым и черным. Также была информация, что в библиотеке, где Росляков якобы покончил с собой, была обнаружена сумка со взрывчаткой.

Судя по видеозаписи, он вошел не через центральный вход, а с заднего двора, где нет металлоискателей, турникетов и охраны. Это частично опровергает заявления, что Росляков перелез через забор. На видео он спокойно идет по двору среди других студентов.

В здании Росляков поднялся на второй этаж, но, судя по записи, вовсе не переодевался в туалете. Он одет в темные джинсы, куртку и белую футболку с надписью "Ненависть".

На втором этаже предполагаемый стрелок поздоровался с другим студентом и вместе они шли какое-то время по коридору. Позже сумки при Рослякове уже нет.

Далее видно, как молодой человек ставит на стол в коридоре рюкзак и, совершает с ним какие-то действия. Спустившись в холл, он посидел определенное время на скамейке в нескольких метрах от поста вахтера. Вскоре он заходит в буфет, где оставляет рюкзак и покидает помещение.

Сняв куртку, он быстро поднялся на второй этаж, где в коридорах было уже много людей – началась перемена. На время Росляков пропал из кадра. На видео попал момент взрыва в буфете, после чего вооруженный человек, внешне похож на Рослякова начинает расстреливать студентов и преподавателей. После чего вооруженный ходит по пустым коридорам, стреляя в стены, окна, компьютеры и разбрасывает дымовые шашки.

На опубликованном видео стрелок действует уверенно и хладнокровно. Судя по ролику, кроме взрывчатки, дымовых шашек и ружья подозреваемый в массовом убийстве также имел при себе нож, заткнутый за голенище высокого ботинка. 

Смотрите также: Расстрел в Керчи: появилось видео подготовки к нападению

17 октября, по версии российского следствия, студент четвертого курса политехнического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

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Теги: керчь, владислав росляков, керченский стрелок
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