Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Розовое небо. Экологическая ситуация Кривого Рога в одном фото

Розовое небо. Экологическая ситуация Кривого Рога в одном фото - Фото
Панорама Кривого Рога (фото - Facebook/Сергей Демидчук)
26.08.2019, 13:08

Пользователи соцсетей пытаются выяснить, что именно выбрасывают промышленники

Фотограф из Кривого Рога Сергей Димедчук опубликовал панорамное фото города, на котором видны розовые выбросы из труб местных заводов. Пост появился на его Facebook-странице в воскресенье, 25 августа.

"Добро пожаловать отсюда. Кривой Рог (с)", - подписал фотографию Демидчук.

Читайте также: СБУ выявила на ArcelorMittal Кривой Рог источник высокой радиации

В комментариях к записи разразилась дискуссия, что именно выбрасывают промышленники: закись азота или оксид трехвалентного железа.

Скриншот Facebook/Сергей Демидчук

  • В июле об экологических проблемах Кривого Рога говорил его уроженец - президент Владимир Зеленский. Он предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем города.
  • Позже СБУ взялась за меткомбинат ArcelorMittal, который критиковал Зеленский во время визита в Кривой Рог.
  • В предприятии заявили, что производственные агрегаты комбината работают в соответствии с экологическими нормативами
  • 22 июля СБУ  выявила на ArcelorMittal источник высокой радиации.
  • 26 июля СБУ опубликовала протокол обыска на предприятии, в котором указывались показатели радиационного фона. Замначальника Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Лариса Калиушко сообщила, что радиационный фон на предприятии является допустимым

Читайте также: СБУ "трясет" Криворожсталь. Все ли законно? Разбор

Напишите нам
Владимир Зеленский экология кривой рог ArcelorMittal фото завод загрязнение Арселор Миттал выброс лакшми миттал
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 