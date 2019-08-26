Розовое небо. Экологическая ситуация Кривого Рога в одном фото

Панорама Кривого Рога (фото - Facebook/Сергей Демидчук)

Фотограф из Кривого Рога Сергей Димедчук опубликовал панорамное фото города, на котором видны розовые выбросы из труб местных заводов. Пост появился на его Facebook-странице в воскресенье, 25 августа.

"Добро пожаловать отсюда. Кривой Рог (с)", - подписал фотографию Демидчук.

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В комментариях к записи разразилась дискуссия, что именно выбрасывают промышленники: закись азота или оксид трехвалентного железа.

Скриншот Facebook/Сергей Демидчук

В июле об экологических проблемах Кривого Рога говорил его уроженец - президент Владимир Зеленский. Он предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем города.

Позже СБУ взялась за меткомбинат ArcelorMittal, который критиковал Зеленский во время визита в Кривой Рог.

В предприятии заявили, что производственные агрегаты комбината работают в соответствии с экологическими нормативами

22 июля СБУ выявила на ArcelorMittal источник высокой радиации.

26 июля СБУ опубликовала протокол обыска на предприятии, в котором указывались показатели радиационного фона. З амначальника Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Лариса Калиушко сообщила, что радиационный фон на предприятии является допустимым.

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