Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 08:08

Зеленский предложил Минэкологии переехать: назвал город

Зеленский предложил Минэкологии переехать: назвал город - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас Министерство экологии и природных ресурсов находится в Киеве

Президент Владимир Зеленский предлагает Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем в городе. Об этом он сообщил в пятницу в Криворожском национальном университете во время конференции по вопросам экологической ситуации, передают Українські Новини.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - сказал Зеленский.

В ходе конференции Зеленский, местная власть и представители предприятий-загрязнителей обсуждали план сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Зеленский отметил, что в Кривом Роге числится около 25 000 человек с онкологическими заболеваниями, и обратился к предприятиям оплатить им лечение.

Население Кривого Рога составляет 629 000 человек.

10 июля 2019 года президент высказался за то, чтобы перенести Киевскую областную госадминистрацию из центра столицы в область.

Отправить:
Распечатать:
Теги: министерство экологии и природных ресурсов, Владимир Зеленский, владимир гройсман, кривой рог
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 