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Румынское землетрясение докатилось до Одесской области – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 10:54
Румынское землетрясение докатилось до Одесской области – ГСЧС - Фото
Землетрясение в Румынии (Фото - earthquake.usgs.gov)

16 января на территории Румынии произошло землетрясение, которое в Украине ощущалось в Одесской области, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.   

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Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован на глубине 130 км в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной.

Толчок ощущался в Измаильском районе Одесской области и разрушений не причинил. В ГСЧС также сообщают, что граждане в связи с землетрясением за помощью не обращались. 

  • 19 октября 2021 года в районе греческого острова Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря произошло землетрясение, которое ощущалось даже в Египте и Израиле.

Сергей Бережной
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землетрясение ГСЧС Румыния одесская область
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