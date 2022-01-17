Румынское землетрясение докатилось до Одесской области – ГСЧС
17.01.2022, 10:54
Землетрясение в Румынии (Фото - earthquake.usgs.gov)
16 января на территории Румынии произошло землетрясение, которое в Украине ощущалось в Одесской области, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
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Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован на глубине 130 км в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной.
Толчок ощущался в Измаильском районе Одесской области и разрушений не причинил. В ГСЧС также сообщают, что граждане в связи с землетрясением за помощью не обращались.
- 19 октября 2021 года в районе греческого острова Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря произошло землетрясение, которое ощущалось даже в Египте и Израиле.
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