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11.05.2019, 14:32

С лжеавтоматом за индюками: полиция сообщила о курьезном грабеже

С лжеавтоматом за индюками: полиция сообщила о курьезном грабеже - Фото
Фото: пресс-служба полиции

Угрожая "автоматом" мужчины украли две тушки индюков и скрылись на автомобиле BMW

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В Белой церкви трое местных жителей 1977-1996 годов рождения совершили нападение на частного предпринимателя с макетом автомата АК-74. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам потерпевшего, угрожая "автоматом" мужчины украли две тушки индюков и скрылись на автомобиле BMW.

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Полицейские по горячим следам задержали нападавших, а их добычу изъяли. Изъят также макет автомата.

"Согласно ч.2 ст. 187 УК Украины (разбой) "охотники за индюками" могут поехать на отдых от мирской жизни сроком от 7 до 10 лет", - сказано в сообщении полиции.

7 мая в Одесской области в результате конфликта был ранен народный депутат Александр Урбанский. 

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Теги: нападение, белая церковь, макет автомата, индюки
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