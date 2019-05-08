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08.05.2019, 10:11

В Одесской области стреляли в нардепа: он заступался за жену

В Одесской области стреляли в нардепа: он заступался за жену - Фото
Александр Урбанский (скриншот из видеозаписи)

Полиция сообщает, что стрелявший задержан

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В Одесской области в результате конфликта ранен народный депутат Александр Урбанский. Об этом местному изданию Думская сообщил председатель Одесского облсовета и брат политика Анатолий Урбанский.

Конфликт произошел вчера, 7 мая, в гостинице села Санжейка в Овидиопольском районе. 

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Брат потерпевшего утверждает, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского: он якобы заступился за жену, к которой "с оскорблениями стал приставать директор частного отеля".

По словам председателя Одесского облсовета, Урбанскому выстрелили в ногу из травматического оружия.

В Овидиопольском отделе полиции LIGA.net подтвердили, что стрелявший задержан, однако отказались комментировать, найдено ли оружие, и изъято ли оно.

Конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит экс-главе Белгород-Днестровской райгорадминистрации Владимиру Зинченко. Он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала.

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Теги: Александр Урбанский, одесская область
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