Расстрел детей в школе Колорадо: один из раненых умер - видео

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Целю злоумышленников стали два класса в корпусе, где учатся старшеклассники перед колледжем

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Во вторник, 7 мая, в американской школе в штате Колорадо двое старшеклассников расстреляли учеников. По последним данным, ранены восемь школьников, один погиб. Об этом сообщил шериф округа в Twitter.

Как пишет CNN, инцидент произошел в пригороде американского Денвера. Подозреваемые арестованы. Одному из подозреваемых 18 лет, другой - несовершеннолетний. Оба учатся в старшей школе STEM. Пока полиция назвала имя только одного из стрелков - Девон Эриксон. 

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Целю злоумышленников стали два класса в корпусе, где учатся старшеклассники перед колледжем. Там велась беспорядочная стрельба. Когда приехали правоохранители, выстрелы еще были слышны.

В местных больницах остаются восемь человек, половина из них в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему 15 лет. Выясняются мотивы нападавших. 

Стрельба в Колорадо произошла спустя менее месяца после 20-й годовщины массового убийства в школе Колумбайн, которая находится в 10 км от школы STEM, где учатся 1800 детей от первого до 12-го классов. 

Фото: Twitter/Eric Swalwell

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Теги: Денвер, стрельба, школа, Колорадо, колумбайн
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