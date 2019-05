Расстрел детей в школе Колорадо: один из раненых умер - видео

Во вторник, 7 мая, в американской школе в штате Колорадо двое старшеклассников расстреляли учеников. По последним данным, ранены восемь школьников, один погиб. Об этом сообщил шериф округа в Twitter.

Как пишет CNN, инцидент произошел в пригороде американского Денвера. Подозреваемые арестованы. Одному из подозреваемых 18 лет, другой - несовершеннолетний. Оба учатся в старшей школе STEM. Пока полиция назвала имя только одного из стрелков - Девон Эриксон.

Целю злоумышленников стали два класса в корпусе, где учатся старшеклассники перед колледжем. Там велась беспорядочная стрельба. Когда приехали правоохранители, выстрелы еще были слышны.

В местных больницах остаются восемь человек, половина из них в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему 15 лет. Выясняются мотивы нападавших.

Стрельба в Колорадо произошла спустя менее месяца после 20-й годовщины массового убийства в школе Колумбайн, которая находится в 10 км от школы STEM, где учатся 1800 детей от первого до 12-го классов.

Фото: Twitter/Eric Swalwell

Today is teacher appreciation day Tonight I would like to send out my appreciation to the teachers at STEM in Highlands Ranch No teacher should ever have to be in a situation where they have to put their lives on the line for their students but in this day in age #stemshooting pic.twitter.com/qzBxAifEdw