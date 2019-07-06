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06.07.2019, 13:20

С сайта СБУ исчезли данные о хищении денег вице-премьером

С сайта СБУ исчезли данные о хищении денег вице-премьером - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Информация о возможном хищении пропала вечером, 5 июля

Информация о том, что, по данным СБУ, схему присвоения денег государственного и местного бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области организовал один из вице-премьер-министров Украины исчезла с сайта СБУ.

По данным спецслужбы, он лоббировал назначения на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц, злоупотребляя своим служебным положением. Кроме того, заявляют в СБУ, чиновник был в сговоре с частными предпринимателями.

Фото: скриншот видео

Они якобы присвоили деньги из бюджета в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области.

Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская не отвечает на телефонные звонки. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила сегодня LIGA.net, что ГПУ не располагает информацией о данном расследовании.

"У нас нет информации. Да, она с сайта СБУ пропала", - отметила она.

5 июля 2019 года сообщалось, во время обысков сотрудники СБУ нашли документы, компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных.

Читайте также: СБУ расследует коррупционную схему: замешан вице-премьер

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Теги: сбу, лариса сарган, хищения, вице-премьер
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