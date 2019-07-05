СБУ расследует коррупционную схему: замешан вице-премьер

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Сотрудники СБУ уличили механизм присвоения денег государственного и местного бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ утверждают, что организовал схему – один из вице-премьер-министров Украины.

По данным спецслужбы, он лоббировал назначения на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц, злоупотребляя своим служебным положением. Кроме того, заявляют в СБУ, чиновник был в сговоре с частными предпринимателями. Они якобы присвоили деньги из бюджета в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области.

Уточняется, что подозреваемые вносили в акты выполнения работ недостоверные данные о стоимость работ и услуг, цен на материалы и зарплат работников.

Во время обысков сотрудники СБУ нашли документы, компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных.

4 июля СБУ заявила, что разоблачила хищение топ-менеджерами и собственниками страховой компании Гарант-Лайф около 40 млн грн клиентов.