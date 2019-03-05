Сакварелидзе: Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров"

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Застреленным в Днепровском районе Киева на улице Флоренции оказался свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. Об этом сообщил экс-замгенпокурора Давид Сакварелидзе у себя в Facebook.



"Убитый Кисилев, человек который опознал свои бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделий) в нашумевшем деле "бриллиантовых прокуроров". А также свидетель по тому отдельному делу", - отметил Сакварелидзе.

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В пресс-службе Нацполиции Киева эту информацию LIGA.net не подтвердили. "У нас нет пока такой информации, ждем информации от следователей", – сказала спикер Нацполиции столицы Оксана Блищик.

СМИ сообщали, что имя Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами".

23 октября 2015 года было открыто уголовное производство против возможного присвоения бриллиантов – заявитель, учредитель ООО ЮВК-Агат Сергей Киселев утверждал, что опознал в алмазах прокуроров свои.

По его словам, якобы их изъяли у него в начале августа 2010 года при обысках. Киселева подозревали в изготовлении и сбыте поддельных камней. Однако он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".



5 марта сообщалось, что в Днепровском районе Киева днем неизвестный застрелил мужчину.

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