Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 15:17

Сакварелидзе: Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров"

Сакварелидзе: Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Экс-замгенпокурора назвал имя мужчины, которому в Киеве прострелили голову в Мерседесе

Реклама
Реклама

Застреленным в Днепровском районе Киева на улице Флоренции оказался свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. Об этом сообщил экс-замгенпокурора Давид Сакварелидзе у себя в Facebook.

"Убитый Кисилев, человек который опознал свои бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделий) в нашумевшем деле "бриллиантовых прокуроров". А также свидетель по тому отдельному делу", - отметил Сакварелидзе.

Реклама

В пресс-службе Нацполиции Киева эту информацию LIGA.net не подтвердили. "У нас нет пока такой информации, ждем информации от следователей",  – сказала спикер Нацполиции столицы Оксана Блищик.

СМИ сообщали, что имя Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами".

23 октября 2015 года было открыто уголовное производство против возможного присвоения бриллиантов – заявитель, учредитель ООО ЮВК-Агат Сергей Киселев утверждал, что опознал в алмазах прокуроров свои.

По его словам, якобы их изъяли у него в начале августа 2010 года при обысках. Киселева подозревали в изготовлении и сбыте поддельных камней. Однако он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

5 марта сообщалось, что в Днепровском районе Киева днем неизвестный застрелил мужчину.

Читайте также: Дома у "бриллиантового прокурора" нашли копии документов Шокина




Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство в Киеве, давид сакварелидзе, дело бриллиантовых прокуроров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 