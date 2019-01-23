САП направила в суд обвинение против экс-главы Госэкоинспекции

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Специализированная антикоррупционная прокуратура завершено досудебное расследование в уголовном производстве против Андрея Заики - бывшего председателя Государственной экологической инспекции Украины, подозреваемого в декларировании заведомо недостоверной информации. Об этом САП сообщает у себя в Facebook.

Следствие установило, что Заика, будучи на посту (с мая 2015 года по февраль 2017 года), скрыл свое истинное имущественное положение и внес недостоверные сведения в декларацию.

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Председатель Госэкоинспекции не задекларировал имущество на общую сумму более 27 млн ​​грн, в том числе которых несколько земельных участков в Киевской области, аннексированном Россией Крыму, дорогостоящую квартиру в центральной части города Киева, автомобиль и корпоративные права ряда субъектов хозяйствования.

Обвинительный акт по ст. 366-1 УК Украины САП направила в Печерский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Вчера сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области.