СБУ блокировала масштабный механизм финансирования боевиков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ разоблачила и прекратила действие масштабного механизма финансирования террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, оперативники установили, что на временно оккупированной части Луганской области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

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"Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через мнтернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, который был переведен только через национальную платежную систему превысил 170 млн грн.

Из полученных за предоставление "услуг" денег злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый бюджет боевиков.

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников злоумышленников правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.

Заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операциях.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В Донецкой области сотрудники СБУ пресекли международный канал торговли людьми.