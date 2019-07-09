СБУ блокировала масштабный механизм финансирования боевиков

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В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

В Луганске "финансовый центр" имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

В СБУ уточнили, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной Украине территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 млн грн.

"Из полученных за предоставление услуг денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый бюджет ЛНР", - уточнили в пресс-службе.

СБУ блокировала функционирования 30 счетов.

Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника информации об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса.

21 июля служба безопасности Украины обнаружила в Киеве переселенцев, которые по данным силовиков, переводили деньги боевикам террористической организации ДНР.