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28.03.2019, 21:49

СБУ: Чиновник требовал взятку за получение степени кандидата наук

СБУ: Чиновник требовал взятку за получение степени кандидата наук - Фото
Фото: СБУ

Задержан заведующий отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований

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В СБУ заявили, что разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, чиновник, который является секретарем диссертационного совета института, требовал 55 тыс грн за не создание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук.

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Чиновника задержали в служебном кабинете во время получения второй части взятки в размере 25 тыс грн, сообщили в СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

22 марта в Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции. 

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Теги: коррупция, взятка, институт
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