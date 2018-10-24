СБУ: Депутат украл 6 млн грн, выделенных на реабилитацию бойцов

СБУ

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Медучреждение, которым руководит депутат, при проведении торгов предоставило недостоверную информацию

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В СБУ заявили, что разоблачили коммерческую фирму, возглавляемую депутатом местного совета, на разворовывании средств госбюджета, выделенных на реабилитацию участников боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов коммерсанты предоставили ложные сведения о наличии в их медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

Торги проводила Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО.

В результате предоставления фирмой недостоверной информации, говорят в СБУ, участники АТО не получили полного спектра реабилитационных услуг, предусмотренных условиями тендера.

В СБУ говорят, что по этой схеме в течение 2016-2017 гг злоумышленники противоправно завладели госсредствами на сумму более 6 млн грн.

Директору фирмы, который также является депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических Л/ДНР.