СБУ: Два руководителя Академии аграрных наук погорели на взятке

СБУ заявляет, что задержала при получении взятки $50000 двух руководителей среднего звена Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным службы, чиновники требовали от бизнесмена деньги в виде "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии. Они были задержаны при получении части взятки.
СБУ утверждает, что чиновники также предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.
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