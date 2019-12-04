СБУ: Два руководителя Академии аграрных наук погорели на взятке

Чиновники были задержаны при получении части взятки (Фото: СБУ)

СБУ заявляет, что задержала при получении взятки $50000 двух руководителей среднего звена Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным службы, чиновники требовали от бизнесмена деньги в виде "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии. Они были задержаны при получении части взятки.

СБУ утверждает, что чиновники также предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

НААН подала на рассмотрение парламентского комитета по вопросам аграрной политики и зе мельных отношений два зако нопроекта, в которых представила свое видение управления землями академии. В феврале 2019 года

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