Схемы. Академики-аграрии присваивают государственную землю: видео

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Во время подготовки материала съемочная группа столкнулась с физическим противостоянием

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Земли Национальной академии аграрных наук занимают площадь, которая по размеру в пять раз больше Киева. Схемы обнаружили, что часть этой земли перешла в собственность руководителей Академии и членов их семей.

Во время подготовки материала съемочная группа столкнулась с физическим противостоянием.

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Схемы посмотрели на образ жизни руководителей академии, проверили данные в публичных реестрах и исследовали материалы контролирующих и правоохранительных органов. 

Журналисты обнаружили, что, несмотря на посредственные зарплаты, аграрные академики имеют неплохие условия жизни, которые часто официально не отражены в декларациях. 

Среди фигурантов подробного журналистского расследования: президент академии Ярослав Гадзало, зампрезидента Ануш Балян, вице-президент и главный ученый секретарь Анатолий Заришняк, вице-президент Николай Роик и глава Института садоводства Игорь Грынык.

Ко всем ним журналисты обращались за комментариями, но ни один не согласился отвечать. А во время расследования происхождения принадлежащей сейчас семье Грыника земли на съемочную группу Схем напали, пытаясь помешать съемке - ударили оператора по голове и разбили камеру. 

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Теги: коррупция, земля, схемы, Академия аграрных наук
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