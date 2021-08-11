СБУ и ГБР обнаружили у местных депутатов в Кировоградской области арсенал оружия: фото

СБУ и Государственное бюро расследований изъяли у трех депутатов сельских советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

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Факт незаконного хранения оружия депутатами вскрылся в ходе расследования дела об их причастности к системной коррупции, заявили в СБУ. Следствие считает организатором преступной деятельности руководителя областной ячейки одной из политических сил.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что оружие изъято у депутатов от партии Свобода.

Среди изъятого – пистолеты с боевыми патронами и глушителем, карабин, ружья и арбалет со стрелами.

СБУ проверяет информацию о возможном использовании этого оружия для расшатывания обстановки в регионе перед Днем независимости.

По данным следствия, депутаты совместно с сотрудниками налоговой службы вымогали у предпринимателя в сфере альтернативной энергетики $60 000 за закрытие дела о неуплате им налогов. Двое подозреваемых были задержаны после передачи им всей суммы взятки, утверждают в СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и выборе меры пресечения.

18 июня 2021 года СБУ заявила об обнаружении незаконного стелкового полигона, связанного с Муниципальной вартой Киева.

5 августа 2021-го СБУ провели обыски у членов Национального корпуса в Харьковской области.

Позже СБУ сообщила о ликвидации мощной группы вымогателей, в которую входили около 50 человек. Они "зарабатывали" около 1 млн грн ежемесячно. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что в ОПГ входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса.

Денис Юдин , Марк Сировой

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