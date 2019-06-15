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15.06.2019, 15:53

СБУ: Из РФ в Украину по трубе незаконно качали топливо - фото

СБУ: Из РФ в Украину по трубе незаконно качали топливо - фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

По данным украинской спецслужбы, через трубу из России в Украину качали топливо, которое продавали потом фермерам

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в одном из поселков Новопсковского района Луганской области незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Труба проходила через границу России и Украины и выходила во двор частного дома, откуда подозреваемые, по версии следствия, транспортировали топливо на территорию бывшего госпредприятия.

Для продажи топлива они заключали фиктивные договора с предприятиями и реализовывали его фермерским хозяйствам в Луганской области.

Во время обысков оперативники нашли оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну на 25 кубометров, 15 тыс л дизтоплива. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара – 500000 грн.

Незаконный трубопровод демонтировали.

14 июня сообщалось, что СБУ уличила в Луганской области деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управления Генштаба Вооруженных сил РФ. 

Фото: пресс-служба СБУ

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Теги: сбу, топливо
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