СБУ: Из РФ в Украину по трубе незаконно качали топливо - фото

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в одном из поселков Новопсковского района Луганской области незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Труба проходила через границу России и Украины и выходила во двор частного дома, откуда подозреваемые, по версии следствия, транспортировали топливо на территорию бывшего госпредприятия.

Для продажи топлива они заключали фиктивные договора с предприятиями и реализовывали его фермерским хозяйствам в Луганской области.

Во время обысков оперативники нашли оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну на 25 кубометров, 15 тыс л дизтоплива. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара – 500000 грн.

Незаконный трубопровод демонтировали.

14 июня сообщалось, что СБУ уличила в Луганской области деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Фото: пресс-служба СБУ