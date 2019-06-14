СБУ разоблачила подразделение спецслужб РФ в Луганской области

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами России социальных сетей во вред нацбезопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники зафиксировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Подразделение насчитывало около 20 агитаторов, задачей которых были антиукраинские информационно-пропагандистские акции и сбор военной и социально-политической информации.

По данным СБУ, задания группа получала непосредственно от Генштаба РФ. Они также собирали информацию о руководстве Украины и ВСУ, военных подразделениях из состава ООС, их семьях.

Украинская спецслужба установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области закрепили по одному представителю этой группы. К примеру, они организовали протестные акции в Северодонецке в конце прошлого года, чтобы дестабилизировать ситуацию.

СБУ сообщает, что обнаружила более 50 фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались для навязывание прокремлевской пропаганды.

Также сообщается, что одного из информаторов уже осудили на четыре года лишения свободы. Материалы по другим подозреваемым находятся в судах. Главе группы объявлено о подозрении заочно.

13 июня в СБУ заявила, что предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры в Харьковской области.

Читайте также: СБУ назвала заказчика неудавшегося теракта в Запорожье