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СБУ изъяла оружие, заготовленное для терактов в Украине: фото

СБУ изъяла оружие, заготовленное для терактов в Украине: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
31.07.2019, 16:21

Тайник был обустроен на территории заброшенного частного домовладения

В Новоайдарском районе Луганской области СБУ обнаружила тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов, которые боевики планировали использовать для совершения терактов на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайник был обустроен на территории заброшенного частного домовладения.

Изъято 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, три ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотная направленная мина МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

"По предварительной информации, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.

В сентябре команда президента Владимира Зеленского презентует стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, которая станет "резким толчком" в этом вопросе.

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оружие теракт терроризм
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