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26.04.2019, 18:46

СБУ: Массовые лжеминирования связаны с выборами

СБУ: Массовые лжеминирования связаны с выборами - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В спецслужбе напоминают, что за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность

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Массовые сообщения о минировании зданий, вокзалов и аэропортов в разных городах Украины связано преимущественно с избирательным процессом в стране, сообщает пресс-служба СБУ.

Основной мотив "телефонных террористов" – препятствование организации и проведению волеизъявления гражданами, поясняют в спецслужбе. Многочисленные сообщения о псевдоминировании дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в стране, провоцируют возникновение искусственного напряжения, недовольства работой правоохранительных органов и государственной власти, порождают панику и страх.

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Кроме того, сообщения о "минированиях" отвлекают правоохранителей, поскольку проверка ложной информации – обязательна. Это также приводит к финансовых расходам государства.

СБУ уточняет, что только за последнюю неделю в разных регионах Украины зафиксировали 93 ложных анонимных сообщения по телефону или через Интернет. Большинство из них – серийного характера, осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков в течение короткого промежутка времени.

Служба безопасности также напоминает, что за ложные сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность. С начала этого года раскрыто 107 случаев заведомо ложных сообщений, личности 94 "минеров" установлены.

Сегодня, 26 апреля, неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Киев им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Взрывчатка найдена не была. Позже в Харькове поступило сообщение о "минировании" метро, здания и площади.

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Теги: сбу, минирование
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