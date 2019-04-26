В Харькове ищут взрывчатку в метро, здании и на площади - полиция

Минирование (фото - Нацполиция Киева)

Полицейские Харькова проверяют информацию о минировании по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехники выехали на место. Проводится эвакуация граждан.

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"Информации о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро Площадь Конституции и площади Конституции поступили в полицию 26 апреля около 16:30", - сказано в сообщении.

Полицейские осматривают помещения и прилегающую территорию.

Сегодня, 26 апреля, неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Киев им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Взрывчатка найдена не была.

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