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26.04.2019, 17:49

В Харькове ищут взрывчатку в метро, здании и на площади - полиция

В Харькове ищут взрывчатку в метро, здании и на площади - полиция - Фото
Минирование (фото - Нацполиция Киева)

Полиция проверяет сообщение о минировании станции метро, здания и площади Конституции

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Полицейские Харькова проверяют информацию о минировании по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехники выехали на место. Проводится эвакуация граждан.

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"Информации о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро Площадь Конституции и площади Конституции поступили в полицию 26 апреля около 16:30", - сказано в сообщении.

Полицейские осматривают помещения и прилегающую территорию.

Сегодня, 26 апреля, неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Киев им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Взрывчатка найдена не была.

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Теги: метро, Харьков, взрывчатка, минирование, бомба, площадь конституции
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