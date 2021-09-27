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СБУ: Медики Житомирского онкодиспансера заставляли пациентов покупать бесплатные лекарства

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27.09.2021, 16:47
СБУ: Медики Житомирского онкодиспансера заставляли пациентов покупать бесплатные лекарства - Фото
Фото: СБУ

По данным СБУ, медики Житомирского областного онкологического диспансера "заставляли" пациентов покупать в аптеке дорогостоящие препараты, которые диспансер получал от государства бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Злоумышленники заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно давало государство", – сказано в сообщении.

По информации СБУ, схему организовал заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой.

"Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного", – сообщили в СБУ.

Правоохранители говорят, что медики "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала как минимум на протяжении последних полгода, уточнили в спецслужбе.

В служебных кабинетах медиков, их автомобилях и аптеках, задействованных, по мнению СБУ, в незаконной схеме, провели обыски. В ходе них изъяли почти 500 000 грн наличными и "очередную партию готовых к "сбыту" лекарств" (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

СБУ: Медики Житомирского онкодиспансера заставляли пациентов покупать бесплатные лекарства

СБУ: Медики Житомирского онкодиспансера заставляли пациентов покупать бесплатные лекарства

СБУ: Медики Житомирского онкодиспансера заставляли пациентов покупать бесплатные лекарства

СБУ: Медики Житомирского онкодиспансера заставляли пациентов покупать бесплатные лекарства

По данным ГУ Нацполиции в Житомирской области, которое принимало участие в разоблачении, ежемесячно данная схема обеспечивала ее организаторам доход в размере около 500 000 грн.

Дело открыто по статье УК о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Законодательством за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Руководит онкодиспансером депутат Житомирского облсовета от партии За майбутне Игорь Сабадаш.

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Вадим Ребрина
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коррупция сбу медицина Житомир онкология
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