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СБУ: На Закарпатье был канал переправки и легализации российского криминалитета за границу

15.03.2021, 17:10
СБУ: На Закарпатье был канал переправки и легализации российского криминалитета за границу - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Контрразведчики Службы безопасности на Закарпатье заявили о блокировке канала незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобританию и США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В организации канала подозревают жителя Береговского района области, среди его "клиентов" были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

Фото: пресс-служба СБУ

По данным СБУ, подозреваемый способствовал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 страны мира, включая США и Великобританию.

Следствие установило, что организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получение разрешения для выезда за границу, проводилось через диппредставительства Венгрии в некоторых странах Европейского Союза.

Фото: пресс-служба СБУ

По информации спецслужбы, за эти услуги подозреваемый получал от заказчика 25 000 – 30 000 евро.

Следователи провели обыски по адресам проживания злоумышленника и, как заявляют в СБУ, обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступной схеме.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о незаконной переправке людей через госграницу Украины и о подделке документов.

СПРАВКА. Одним из условий получения гражданства Венгрии является наличие у кандидата семейных корней на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе королевства Венгрия в 1939-1944 годах.

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Наталия Медведева
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сбу Венгрия подделка документов
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