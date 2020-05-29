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СБУ: На Закарпатье незаконно переправляли иностранцев через границу в ЕС - фото

СБУ: На Закарпатье незаконно переправляли иностранцев через границу в ЕС - фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
29.05.2020, 18:26

Возможного организатора группы задержали в Киеве при получении денег за очередной "транзит"

Служба безопасности Украины задержала участников и организатора группы, которая, по мнению правоохранителей, занималась нелегальной переправкой иностранцев за границу в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Предполагаемого организатора группы задержали в столице во время получения денег, а четверых возможных ее участников раскрыли в Раховском районе Закарпатья при попытке переправить через границу нескольких иностранцев.

(ssu.gov.ua)

Стоимость "услуг" для каждого клиента, желающего покинуть Украину, составляла $5000, говорится в сообщении. По данным следствия, деньги за "транзит" иностранцы передавали через посредника в Киеве, а переправка через границу происходила в обход официальных пропускных пунктов.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 332 (Организация незаконной переправки людей через границу Украины по предварительной договоренности группы лиц и по корыстным мотивам). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет семь-девять лет.

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Дарья Мостовая
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