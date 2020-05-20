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Украина возобновляет работу 66 пропускных пунктов на границе с пятью странами

Украина возобновляет работу 66 пропускных пунктов на границе с пятью странами - Фото
Карантин на украинской границе (Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА)
20.05.2020, 16:44

Украина возобновляет движение через границу с Польшей и еще четырьмя странами

Украина возобновляет работу 66 пунктов пропуска через госграницу с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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"На заседании Кабмина поддержали решение о возобновлении движения в 66 пунктах пропуска через государственную границу со странами, где эпидемиологическая ситуация имеет прогнозированную тенденцию", - заявил Шмыгаль.

Движение возобновляется на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.

  • Позавчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти будут готовы открыть метро с 25 мая, если разрешит Кабмин.
  • Сегодня Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным.

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Владислав Сердюк
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