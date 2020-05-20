Украина возобновляет работу 66 пропускных пунктов на границе с пятью странами

Украина возобновляет работу 66 пунктов пропуска через госграницу с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
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"На заседании Кабмина поддержали решение о возобновлении движения в 66 пунктах пропуска через государственную границу со странами, где эпидемиологическая ситуация имеет прогнозированную тенденцию", - заявил Шмыгаль.
Движение возобновляется на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.
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