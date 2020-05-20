Украина возобновляет работу 66 пропускных пунктов на границе с пятью странами

Карантин на украинской границе (Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА)

Украина возобновляет работу 66 пунктов пропуска через госграницу с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На заседании Кабмина поддержали решение о возобновлении движения в 66 пунктах пропуска через государственную границу со странами, где эпидемиологическая ситуация имеет прогнозированную тенденцию", - заявил Шмыгаль.

Движение возобновляется на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.

Позавчера мэр Киева Виталий Кличко заявил , что столичные власти будут готовы открыть метро с 25 мая, если разрешит Кабмин.

Виталий Кличко заявил продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Сегодня Кабмин

Читайте также: Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. Инфографика