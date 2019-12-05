СБУ накрыла ботоферму в Украине: работали на Россию и боевиков

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Группа лиц в Украине использовала ботоферму, чтобы массово распространять "деструктивные публикации" в соцсетях и мессенджерах, рассылать ложные сообщения о минировании и совершать другие действия для дестабилизации ситуации. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Использовались и SIM-карты иностранных мобильных операторов: их в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта "или кураторства ФСБ".

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В схеме были задействованы граждане России и сепаратисты из ОРДЛО, утверждают правоохранители.

"Аккаунты использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки по почте товаров, изъятых из законного оборота", – рассказали в СБУ.

Год назад аналитики ЕС писали, что РФ-аккаунты Twitter вливают Западу ложь о Порошенко.

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