СБУ накрыла в Черкасской области международную группу хакеров

Фото: ssu.gov.ua

СБУ заявила о разоблачении в Черкасской области деятельности международной хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов электронных платежных систем Европы и США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, организовал группу проживающий в Киеве гражданин РФ. В нее также входили трое жителей Черкасской области.

Через специальные закрытые хакерские форумы они покупали данные платежных счетов иностранцев. На присвоенные средства они закупали товары в популярных зарубежных интернет-магазинах. Затем продукцию продавали в Украине через онлайн-сервисы, рассказали в СБУ.

Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

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